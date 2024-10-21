Прокуратура обжаловала условный приговор за незаконное хранение части амурского тигра и боеприпасов

Прокуратура Пожарского района подала апелляционную жалобу на решение суда, который признал местного жителя виновным в незаконном хранении шкуры, черепа и костей амурского тигра, а также в незаконном обороте боеприпасов и взрывных устройств.
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