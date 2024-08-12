Чем острый гайморит отличается от хронического: отвечает врач

МОСКВА, 9 августа, ФедералПресс. Гайморит бывает двух типов: острый и хронический. Врач-отоларинголог Елена Новожилова рассказала «ФедералПресс», чем различаются формы заболевания и можно ли избавиться от недуга без прокола.
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