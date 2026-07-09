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Царьград

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Обыск у соратницы арестованного Теваняна в Ереване

Обыск у соратницы арестованного Теваняна в Ереване

Утром сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом Арегназ Манукян, которая баллотировалась в депутаты от партии «Процветающая Армения» и является соратницей ранее арестованного лидера партии «Мать Армения» Андраника Теваняна.

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