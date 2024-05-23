Заморозки ожидаются на юге и в центре Хабаровского края. По данным Дальневосточного УГМС, в ряде районов, включая Вяземский, Бикинский, Амурский, Нанайский, Комсомольский и Хабаровский районы, а также район имени Лазо, температура может понизиться до 0,2 градуса по Цельсию.
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