Заморозки ожидаются на юге и в центре Хабаровского края. По данным Дальневосточного УГМС, в ряде районов, включая Вяземский, Бикинский, Амурский, Нанайский, Комсомольский и Хабаровский районы, а также район имени Лазо, температура может понизиться до 0,2 градуса по Цельсию.