В «Роскосмосе» оценили необходимость продолжения международного сотрудничества

«Роскосмос» выступил за продолжение международного сотрудничества Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, оценивая необходимость продолжения международного сотрудничества «Роскосмос» выступил за продолжение международного сотрудничества Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, оценивая необходимость продолжения международного сотрудничества в космосе, рассказал, что Россия выступает за данную инициативу.