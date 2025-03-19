Появился трейлер Crosswind, предстоящей бесплатной пиратской MMO-игры на выживани...

Появился трейлер Crosswind, предстоящей бесплатной пиратской MMO-игры на выживание, разрабатываемой для ПККоманда Crosswind Crew анонсировал одноименную бесплатную MMO-игру на выживание с пиратами, которая находится в разработке для ПК.
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