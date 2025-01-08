Samsung удастся решить проблемы с выпуском HBM3E, как считает глава Nvidia Пресс-конф...

Samsung удастся решить проблемы с выпуском HBM3E, как считает глава NvidiaПресс-конференция главы и основателя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), которая имела место в Лас-Вегасе на полях выставки CES 2025, позволила ему выразить уверенность в способности Samsung решить все имеющиеся проблемы с выпуском микросхем памяти серии HBM для ускорителей самой Nvidia.