Следственный комитет проводит работы на аварийном мосту в Приморье

Доследственную проверку возбудили следователи СКР Приморья по факту аварийного состояния моста в одном из популярном туристических мест в регионе, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу СК России по Приморскому краю.
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