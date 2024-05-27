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Следственный комитет проводит работы на аварийном мосту в Приморье

Следственный комитет проводит работы на аварийном мосту в Приморье

Доследственную проверку возбудили следователи СКР Приморья по факту аварийного состояния моста в одном из популярном туристических мест в регионе, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу СК России по Приморскому краю.

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