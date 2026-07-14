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ДумаТВ

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Трамп: сенатор Грэм умер по естественным причинам

Трамп: сенатор Грэм умер по естественным причинам

Дональд Трамп исключил причастность России к смерти сенатора Линдси Грэма, заявив, что политик скончался от естественных причин — расслоения аорты, и назвал появившиеся в Сети слухи о внешнем вмешательстве несостоятельными.

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