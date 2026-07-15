В Люберцах готовится к открытию новая девятиэтажная поликлиника

В городском округе Люберцы на улице Юности завершается подготовка к открытию новой поликлиники. Здание уже построено, и сейчас специалисты занимаются установкой оборудования и благоустройством территории.
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