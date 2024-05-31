Премьер Бельгии Кроо: Бельгия против использования своих F-16 вне Украины

Бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо в рамках переговорного процесса с лидером Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом отметил, что не позволит применять переданное державой вооружение, среди которого есть и самолёты F-16, вне украинских границ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии