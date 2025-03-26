В Нижнем Новгороде предупредили о массовом убийстве собак после принятия закона

Политика как она есть

Законодательное собрание Нижегородской области выразило серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта, внесенного в Госдуму группой депутатов 28 февраля, который предполагает запрет на возврат бездомных животных в места их первоначального отлова и допускает усыпление по истечении определенного срока содержания в приютах.