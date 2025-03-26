В Нижнем Новгороде предупредили о массовом убийстве собак после принятия закона

Законодательное собрание Нижегородской области выразило серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта, внесенного в Госдуму группой депутатов 28 февраля, который предполагает запрет на возврат бездомных животных в места их первоначального отлова и допускает усыпление по истечении определенного срока содержания в приютах.
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