Сегодня легендарному космодрому «Байконур» исполняется 70 лет. В этот день в 1955 году директивой Генерального штаба Министерства обороны СССР была утверждена организационно-штатная структура 5-го научно-исследовательского испытательного полигона и создана войсковая часть 11284.