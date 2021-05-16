Русская весна

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Оркестр эстонской армии распустили ради экономии

Оркестр эстонской армии распустили ради экономии

Силы обороны Эстонии намерены распустить свой военный оркестр в рамках программы сокращения расходов.

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Антон
Для ещё большей экономии, предлагаю им отправить в отставку всё правительство
Антон
Для ещё большей экономии, предлагаю им отправить в отставку всё правительство. И набрать новое из рядовых граждан!!!!
Эдуард Ивонен
Как же так, Россия же собирается напасть, а они сокращаются.
Гарий Щерба
Ха ха ха , КАК ТАК то , а КТО же будет играть на КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ после ЗАВОЕВАНИЯ эстонскими АНИКА-ВОЯКАМИ в составе НАТО РАШКИ ...??? Какая ЖАЛЬ ...!!!😊😊😊

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