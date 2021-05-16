Оркестр эстонской армии распустили ради экономии

Русская веснаПолитикаОркестр эстонской армии распустили ради экономии Силы обороны Эстонии намерены распустить свой военный оркестр в рамках программы сокращения расходов.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААнтонДля ещё большей экономии, предлагаю им отправить в отставку всё правительствоААнтонДля ещё большей экономии, предлагаю им отправить в отставку всё правительство. И набрать новое из рядовых граждан!!!!Эдуард ИвоненКак же так, Россия же собирается напасть, а они сокращаются.Гарий ЩербаХа ха ха , КАК ТАК то , а КТО же будет играть на КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ после ЗАВОЕВАНИЯ эстонскими АНИКА-ВОЯКАМИ в составе НАТО РАШКИ ...??? Какая ЖАЛЬ ...!!!😊😊😊
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