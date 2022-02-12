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В Пентагоне отрицают заход американской подлодки в территориальные воды РФ

В Пентагоне отрицают заход американской подлодки в территориальные воды РФ

За несколько часов до переговоров Путина и Байдена американцы устроили провокацию у наших границ. В субботу утром, в районе учений Тихоокеанского флота в территориальных водах России у острова Уруп была обнаружена подлодка ВМС США типа «Вирджиния».

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