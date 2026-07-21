На начальном этапе внедрения НРТК в снабжение обе стороны (и РФ и ВСУ) пытались создавать тяжелые ударные платформы с пулеметами и гранатометами.
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На начальном этапе внедрения НРТК в снабжение обе стороны (и РФ и ВСУ) пытались создавать тяжелые ударные платформы с пулеметами и гранатометами.
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