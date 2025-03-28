Планы Незалежной по подрыву всех АЭС и украинская кукла Оксана с протезом и тростью: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА В финальном мартовском выпуске нашего информационного хит-парада #всё_как_есть мы поговорим о том, что думают о России скандинавские политики, узнаем, какими картинами вдохновляется Владимир Зеленский, взглянем на планы украинского военного руководства, посмотрим на современное видение куклы Барби, а также усомнимся в правдивости очередного соцопроса всё в той же Незалежной.