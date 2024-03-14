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Newsweek уличил Зеленского в обмане об «остановке» наступления ВС РФ

Newsweek уличил Зеленского в обмане об «остановке» наступления ВС РФ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об улучшении ситуации на фронте для украинских войск не соответствует действительности, написал 14 марта журналист Дэвид Бреннан в статье для журнала Newsweek.

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