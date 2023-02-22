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Лия Ахеджакова: «Эмигрировать пока не могу. Крымов предложил поехать в Америку, но нет сил»

Лия Ахеджакова: «Эмигрировать пока не могу. Крымов предложил поехать в Америку, но нет сил»

Более полувека Лия Ахеджакова радует поклонников театра «Современник». Лия Меджидовна сыграла на прославленной сцене десятки ролей и была одной из главных звезд театра.

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