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Собаки самые, самые - фото

Собаки самые, самые - фото

Объявлены победители фотоконкурса Dog Photography Awards 2024 — премии, на которой ежегодно выбирают самые запоминающиеся снимки с собаками В этом году 1700 участников из более чем 60 стран соревновались за кубок и приз в 2700 долларов.

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