Русские – это не уставшая стареющая нация, а суперэтнос, у которого бесконечный генетический код и вечная бурная молодость
автор - Исторический понедельник
Документальная история России давно перевалила за 1000 лет.
Комментарии
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Печально,как автор своеобразно истолковывает мировую историю
Да, ладно, зато с юмором. Ну преувеличил немного...
Гуляя по граблям многие столетия, до Запада наконец-то дошло, что извне нас развалить невозможно. И они начали делать это изнутри, и довольно успешно. Два направления, по которым они играют вдолгую - образование и культура - за 20 лет уже дали свои плоды. Не тормознем процесс - уйдем вслед за Римом.
Русские вечно молодая нация в начале пути. И кто с нами тот процветает.
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