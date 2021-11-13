Медвежий угол

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Русские – это не уставшая стареющая нация, а суперэтнос, у которого бесконечный генетический код и вечная бурная молодость

Русские – это не уставшая стареющая нация, а суперэтнос, у которого бесконечный генетический код и вечная бурная молодость

автор - Исторический понедельник Документальная история России давно перевалила за 1000 лет.

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Комментарии
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Сергей
Nikolia Vovchenko
Печально,как автор своеобразно истолковывает мировую историю
Да, ладно, зато с юмором. Ну преувеличил немного...
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3
3 час.
Андрей Павлов
Гуляя по граблям многие столетия, до Запада наконец-то дошло, что извне нас развалить невозможно. И они начали делать это изнутри, и довольно успешно. Два направления, по которым они играют вдолгую - образование и культура - за 20 лет уже дали свои плоды. Не тормознем процесс - уйдем вслед за Римом.
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2
2 час.
Аркадий Цыганов
Русские вечно молодая нация в начале пути. И кто с нами тот процветает.
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35 сек.

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