Русские – это не уставшая стареющая нация, а суперэтнос, у которого бесконечный генетический код и вечная бурная молодость

Андрей Павлов

Гуляя по граблям многие столетия, до Запада наконец-то дошло, что извне нас развалить невозможно. И они начали делать это изнутри, и довольно успешно. Два направления, по которым они играют вдолгую - образование и культура - за 20 лет уже дали свои плоды. Не тормознем процесс - уйдем вслед за Римом.