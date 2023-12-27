Итоги досмотра импортных и экспортных грузов с продукцией растительного происхождения за прошедшую неделю

С 18 по 22 декабря года специалистами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при отгрузке на экспорт с территории Тверской области досмотрено 2167,42 м³ лесоматериалов, 57,74 т питательных грунтов на основе торфа, 22 кг льна чесаного, 9,84 т продуктов переработки зерна (крупы).
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