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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Макси набрал 43 очка в победном матче с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Сиксерс» записал на свой счет 43 очка при 15 из 26 с игры и 9 из 9 с линии за 36 минут на площадке.

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