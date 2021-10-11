Цукатики! Арбузные — Тыквенные — Кабачковые. К чаю и кофе и для украшения.

Напоминание о лете и тепле — ароматные цукаты из арбуза, тыквы и даже из кабачка. Сладкие и упругие, ими можно украсить торт или маффины, добавить в выпечку или творог, смешать с орешками и сухофруктами и взять такой перекус в дорогу или на работу.