Русский компас Фото из открытых источников. А помогала ему в этом русская жена-чиновница.
Педофил-бородач заработал 18 млн, руководя госконтрактами из тюрьмы
Комментарии
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елена гавричева
А своими что делать?
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10 час.
Вадим Кузнецов
Повальная коррупция в администрации Вольска и в исправительной колонии №4 в городе Пугачеве Саратовской области. И никакого надзора нет ни там, ни там. Потрясающе!
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7 час.
М
ММ
Все без исключения места заключения должны иметь строгую информационную изоляцию, средства подавления сотовой связи и только проводную связь, доступную нескольким руководителям заведения.
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1 час.
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