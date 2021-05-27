Спутник

237 833 подписчика

Свежие комментарии

  • Алл Гаврош
    Г А З -- как газ а рынок есть рынок . А в России газа не меренно так как и в Украине . Но в последнего ума не...В США назвали рос...
  • Алл Гаврош
    Это Американцы говорят потому что он дешевле а рынок это жестокая конкуренция .А бодяга так это твоё мнение н...В США назвали рос...
  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...

Лечение детей с онкологией, предоставление земли многодетным, фонд ОМС – комитет облдумы

Лечение детей с онкологией, предоставление земли многодетным, фонд ОМС – комитет облдумы

В Магаданской областной Думе прошло заседание депутатского комитета по социальной политике. Депутаты рассмотрели 8 вопросов, в том числе об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год, о внесении изменений в действующий бюджет ТФОМС, о предоставлении многодетным семьям бесплатных земельных участков, о компенсации расходов на проезд и провоза багажа к месту отдыха и обратно для некоторых категорий жителей региона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх