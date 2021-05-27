Лечение детей с онкологией, предоставление земли многодетным, фонд ОМС – комитет облдумы

В Магаданской областной Думе прошло заседание депутатского комитета по социальной политике. Депутаты рассмотрели 8 вопросов, в том числе об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год, о внесении изменений в действующий бюджет ТФОМС, о предоставлении многодетным семьям бесплатных земельных участков, о компенсации расходов на проезд и провоза багажа к месту отдыха и обратно для некоторых категорий жителей региона.