ГК «Ростов-Дон» одержал победу в первом матче года

Первый в 2022 году матч ГК «Ростов-Дон» завершился победой. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. В рамках OLIMPBET Суперлиги 2021/22 на домашней площадке «Ростов-Дон» выиграл у звенигородской «Звезды».