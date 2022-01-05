ГК «Ростов-Дон» одержал победу в первом матче года

Первый в 2022 году матч ГК «Ростов-Дон» завершился победой. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. В рамках OLIMPBET Суперлиги 2021/22 на домашней площадке «Ростов-Дон» выиграл у звенигородской «Звезды».
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