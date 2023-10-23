Под Хабаровском СК проверит руководство школы №16 из-за видео с избиением детей

Следственный комитет заинтересовался ситуацией в школе в поселке Заветы Ильича Хабаровского края. После публикации видео, на котором ученик избивает и унижает другого ребенка, администрацию учебного заведения ожидает проверка.
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