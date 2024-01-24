Организована комиссия по ЧС: над Орловской областью сбиты четыре украинских беспилотника

Четыре украинских беспилотника самолётного типа сбиты над территорией Орловской области. Дроны противника упали в Железнодорожном и Северном районах, в результате были выбиты окна в нескольких многоэтажных домах.
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