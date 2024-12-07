Военные с артиллерией и авиацией уничтожают технику ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео боевой работы военных мотострелкового подразделения группировки войск "Север" по уничтожению бронетехники и боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области.
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