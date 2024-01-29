УВД по СВАО распахнуло свои двери для участников Всероссийской акции «Студенческий десант»

В рамках акции для учащихся выпускных классов образовательных учреждений и колледжей СВАО г. Москвы полицейские УВД по СВАО организовали интерактивную экскурсию: сотрудники ЦКС, ЭКЦ, ОРЛС и оперативных служб встретили ребят в своих подразделениях и показали тонкости своей работы.