🚀 14-летняя девочка ранена после атаки дрона на пункт пропуска "Должанский – Новошахтинск". Сегодня днём БПЛА атаковали грузовые автомобили и микроавтобус.
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🚀 14-летняя девочка ранена после атаки дрона на пункт пропуска "Должанский – Новошахтинск". Сегодня днём БПЛА атаковали грузовые автомобили и микроавтобус.
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