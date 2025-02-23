Осторожно: новая схема мошенников с ‘возвращением’ Visa и Mastercard

Роскачество предупреждает о новой волне мошенничества, связанной с картами Visa и Mastercard. Злоумышленники рассылают СМС от имени Сбербанка, утверждая, что восстановлен полный функционал этих карт, включая международные платежи.
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