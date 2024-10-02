Выгодно и экологично: учёные нашли источники лекарственных соединений в трёх распространённых в России растениях

Учёные из Томского государственного университета вместе с коллегами из Санкт-Петербурга, Сибири и с Дальнего Востока нашли среди распространённых в России растений новые источники соединений, востребованных в фармацевтике, производстве БАДов и кормовых добавок.
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