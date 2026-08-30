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Пункт-А

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Август прощается с астраханцами прохладой

Август прощается с астраханцами прохладой

Последний день лета по прогнозу Астраханского ЦГМС будет ясным. Ветер северо-восточный, восточный будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

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