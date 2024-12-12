Промышленный контроллер «Росэлектроники» на базе «Эльбруса» прошел госрегистрацию

Фото: «Росэлектроника» Программируемые логические контроллеры «ПЛК-Эльбрус» холдинга «Росэлектроника» прошли государственную регистрацию и включены в реестр программно-аппаратных комплексов Минцифры России.
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