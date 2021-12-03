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Прибыль любой ценой: Шахта «Листвяжная» как срез проблемы в угольной отрасли

Прибыль любой ценой: Шахта «Листвяжная» как срез проблемы в угольной отрасли

Обсуждению проступка депутата Рашкина с его запрещённой охотой федеральные СМИ на данный момент уделили куда больше внимания и эфирного времени, нежели проблематике в угольной отрасли, которая стала причиной взрыва и пожара на шахте Кузбасса.

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