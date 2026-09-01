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Позитив для оптимистов

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Европа задыхается от цен, Россия страдает от дефицита

Европа задыхается от цен, Россия страдает от дефицита

Европа готовится к зимнему кризису на фоне дефицита газа и рекордного роста цен, а Россия столкнулась с двадцатилетним минимумом переработки нефти из-за массированных ударов по НПЗ.

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