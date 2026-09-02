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Virtus Dividend Fund объявляет тендерный выкуп собственных акций

Virtus Dividend Fund объявляет тендерный выкуп собственных акций

Совет директоров закрытого инвестиционного фонда Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NYSE: NFJ) объявил о старте тендерного предложения (Tender Offer) по выкупу собственных обыкновенных акций за наличный расчет.

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