Представлен пылесос для влажной уборки Dyson W1 PencilWash

W1 PencilWash умеет работать в горизонтальном положении на 180°, весит 2,65 кг и получила ролик с более чем 85 тысячами щетинок Dyson представила пылесос для влажной уборки W1 PencilWash, главная особенность которого — возможность полностью опускать корпус на 180°.