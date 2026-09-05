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Представлен пылесос для влажной уборки Dyson W1 PencilWash

Представлен пылесос для влажной уборки Dyson W1 PencilWash

W1 PencilWash умеет работать в горизонтальном положении на 180°, весит 2,65 кг и получила ролик с более чем 85 тысячами щетинок Dyson представила пылесос для влажной уборки W1 PencilWash, главная особенность которого — возможность полностью опускать корпус на 180°.

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