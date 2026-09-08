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Сафонов номинирован на приз Яшина лучшему вратарю года от France Football

Сафонов номинирован на приз Яшина лучшему вратарю года от France Football

Журнал France Football объявил имена вратарей, номинированных на Приз имени Льва Яшина, «Золотой мяч» для голкиперов.

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