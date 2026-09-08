Сафонов номинирован на приз Яшина лучшему вратарю года от France Football

Журнал France Football объявил имена вратарей, номинированных на Приз имени Льва Яшина, «Золотой мяч» для голкиперов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЯ Галицкий объяснил...
- Роднина — о проща...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым