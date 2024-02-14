«Ведомости»: средняя стоимость флакона духов в России упала на 24%

Средняя стоимость флакона духов в России снизилась на 24%. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на отчёт Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), средняя цена всех видов духов в России в 2023 году составила 1545 руб.