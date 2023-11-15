Выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век» в Центральном выставочном зале «Манеж»

В плане скульптуры XX век является самым сложным по сравнению с другими историческими периодами. В своих творениях скульпторы эмоционально отражали многочисленные и кардинальные изменения, происходящие в обществе, науке, технологиях.
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