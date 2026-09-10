Россиянка впала в кому после столкновения с винтом катера в Абхазии

Отдых в Абхазии обернулся для россиянки комой после того, как она попала под винт катера. По факту случившегося проводят проверку.
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