Суд возобновил дело о теракте с гранатой в Самаре в 2025 году

Центральный окружной военный суд в Самаре возобновил следствие по делу о теракте. Местный житель Сергей Семакин, в феврале 2025 года бросивший гранату у здания правительства, вновь стал объектом судебного разбирательства для выяснения дополнительных обстоятельств.
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