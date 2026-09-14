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Царьград

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Суд возобновил дело о теракте с гранатой в Самаре в 2025 году

Суд возобновил дело о теракте с гранатой в Самаре в 2025 году

Центральный окружной военный суд в Самаре возобновил следствие по делу о теракте. Местный житель Сергей Семакин, в феврале 2025 года бросивший гранату у здания правительства, вновь стал объектом судебного разбирательства для выяснения дополнительных обстоятельств.

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