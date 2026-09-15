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Царьград

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Слуцкий предложил вернуть Свердловской области 160 млрд рублей налогов

Слуцкий предложил вернуть Свердловской области 160 млрд рублей налогов

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе рабочей поездки в Екатеринбург совместно с Андреем Бургартом, одним из руководителей свердловского отделения партии, и приглашёнными экспертами рассмотрел ключевые вопросы развития региона.

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