Спасибо за клевое место!

Организационный комитет Астраханского рыбацкого фестиваля «Вобла», а также участники фестиваля выражают искреннюю благодарность компании «ЛУКОЙЛ» за открытие на месте проведения фестиваля «Вобла» скульптурной композиции «Астраханский ловец воблы».
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