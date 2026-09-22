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Пронедра

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Повысят оклады и проведут индексацию зарплат с 1 октября, кому ждать прибавку

Повысят оклады и проведут индексацию зарплат с 1 октября, кому ждать прибавку

С 1 октября в России повысят оклады и проведут индексацию зарплат – кому сделают прибавку зависит от места работы.

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