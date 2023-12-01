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  • Елена Иванова
    Вот точно, знаете я тоже думала что дело в работе, а оказалось в профессии. Сменила профессию, нашла работу и чувству...Что-то не нравитс...

Знаменитости голосуют за латекс: мода на блеск никуда не денется

Знаменитости голосуют за латекс: мода на блеск никуда не денется

С момента своего изобретения в 1834 году латекс претерпел несколько ребрендингов. Первоначально резиновая ткань использовалась в качестве защитного материала и применялась в противогазах, перчатках и ботинках.

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