Знаменитости голосуют за латекс: мода на блеск никуда не денется

С момента своего изобретения в 1834 году латекс претерпел несколько ребрендингов. Первоначально резиновая ткань использовалась в качестве защитного материала и применялась в противогазах, перчатках и ботинках.
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