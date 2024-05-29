Автосалон не может продать внедорожник замглавы Минобороны Иванова

Представитель автосалона рассказал журналистам о трудностях, которые возникли с продажей внедорожника Chevrolet Suburban, принадлежавшего заместителю министра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взятки .
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